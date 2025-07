Mattarella: “La NATO è un pilastro di valori e sicurezza per l’Europa”

In occasione del 70° anniversario della Costituzione dell’Alleanza Atlantica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito il ruolo centrale della NATO come baluardo di stabilità e garante della pace in Europa, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo nel contesto geopolitico attuale.

In occasione del 70° anniversario della Costituzione dell’Alleanza Atlantica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito il ruolo centrale della NATO come baluardo di stabilità e garante della pace in Europa, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo nel contesto geopolitico attuale.”La NATO è un’Alleanza di valori” – ha dichiarato il Capo dello Stato – “È stata, e resta, un forte elemento di stabilità e di garanzia di pace in Europa. Deve essere focalizzata sulla sua azione nel continente.”

Parole che acquistano ulteriore rilievo alla luce dei drammatici sviluppi del conflitto russo-ucraino, che secondo Mattarella “ha imposto un’accelerazione al rafforzamento dell’Alleanza.” L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, infatti, ha riacceso il dibattito internazionale sulla difesa comune, la deterrenza strategica e la tenuta democratica dei Paesi membri.

Con un forte richiamo ai principi fondanti della convivenza democratica, Mattarella ha inoltre sottolineato come “non si possa concepire democrazia senza sicurezza, né sicurezza senza democrazia”. Una visione che intreccia la tutela dei diritti e delle libertà con la necessità di preservare un quadro internazionale stabile e solidale.

Il messaggio del Presidente arriva in un momento cruciale per l’Europa, chiamata ad affrontare sfide globali complesse, tra cui il riassetto degli equilibri internazionali, la difesa cyber e il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Un’occasione, quella del 70° anniversario, non solo per celebrare la storia dell’Alleanza, ma anche per ridefinirne le prospettive future in chiave di coesione, sicurezza e valori condivisi.

Ile And