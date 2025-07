Meloni rilancia sulla Riforma della Giustizia: “Un passo importante verso un sistema più equo e trasparente”

Roma – Con l’approvazione in seconda lettura al Senato della riforma costituzionale della giustizia, il governo guidato da Giorgia Meloni segna un nuovo capitolo nel cammino verso una revisione strutturale dell’ordinamento giudiziario. La premier, in una nota ufficiale, ha sottolineato il valore dell’avanzamento parlamentare: “Segna un passo importante verso un impegno che avevamo preso con gli italiani e che stiamo portando avanti con decisione.”

La riforma, al centro del programma di governo fin dal suo insediamento, intende introdurre modifiche volte a garantire maggiore efficienza, equità e trasparenza all’interno del sistema giudiziario italiano. Un obiettivo ambizioso che, come ha ricordato Meloni, è ancora in fase di perfezionamento: “Il percorso non è ancora concluso, ma oggi confermiamo la nostra determinazione nel dare all’Italia un sistema giudiziario sempre più efficiente.”

L’approvazione in seconda lettura, che segue settimane di dibattito intenso tra maggioranza e opposizione, rafforza l’asse tra Palazzo Chigi e il Centrodestra parlamentare, unito nel sostenere una riforma considerata cruciale per la modernizzazione del Paese, in cui rientra necessariamente questa Riforma della Giustizia. Restano, tuttavia, alcuni nodi aperti: dai rilievi sollevati dalle associazioni della magistratura alle preoccupazioni espresse da parte della minoranza, che teme una politicizzazione della giustizia.

Nel contesto europeo, la riforma è osservata con attenzione, soprattutto in vista dei parametri di efficienza richiesti dal PNRR e dagli impegni assunti dall’Italia con Bruxelles. In tal senso, il governo punta a coniugare le istanze nazionali con le aspettative internazionali, cercando di restituire fiducia ai cittadini e agli investitori nel funzionamento della giustizia.

LL