Reggio Calabria Day: Gàla di Riconoscimenti, con i riflettori sulla Stampa Locale

Un segnale forte di apprezzamento per il giornalisti che spesso operano in contesti delicati

Nel cuore pulsante della città dello Stretto, il Circolo del Tennis Rocco Polimeni, la ventiduesima edizione del Premio Reggio Calabria Day, evento organizzato dall’Associazione Pro Loco Reggio Calabria sotto la guida del presidente Giuseppe Tripodi, ha brillato ancora una volta, elevandosi a vero e proprio punto di riferimento per celebrare le eccellenze del territorio.

Quest’anno, la serata di gala ha introdotto una novità significativa e particolarmente apprezzata: l’inclusione della categoria “Stampa” tra i settori meritevoli del prestigioso riconoscimento.

La decisione di omaggiare i media reggini – intesi nella loro accezione più ampia, abbracciando televisione, stampa, radio e internet – segna un momento importante.

L’Associazione ProLoco, considerata da molti come la voce più autentica del territorio locale, ha voluto così esprimere il proprio plauso a chi, ogni giorno, lavora per informare e promuovere la cultura e le peculiarità di Reggio Calabria. L’attenzione riservata alla categoria dei giornalisti è stata recepita con un senso di genuino apprezzamento dai direttori delle varie testate invitate a ritirare il premio.

Questo riconoscimento assume un valore ancora maggiore in un periodo storico che vede la professione giornalistica attraversare una fase delicata, spesso minata dalla confusione generata da “reporter improvvisati” sui social network e dalla diffusione incontrollata di notizie non verificate. In questo scenario, l’iniziativa della Pro Loco si è configurata come un baluardo a difesa dell’informazione di qualità.

Le quindici testate giornalistiche premiate hanno ricevuto tutte la stessa, toccante, motivazione: “Per la passione dimostrata nel proprio lavoro, contribuendo a rendere il giornale un punto di riferimento importante per la comunità.

Per la dedizione e l’impegno nel promuovere l’informazione e la cultura a Reggio Calabria, in una realtà non sempre facile. Per aver promosso la città di Reggio Calabria e le sue eccellenze, contribuendo a renderla più visibile e conosciuta attraverso l’attività giornalistica“.

Parole che sottolineano il ruolo cruciale svolto dai media nel tessuto sociale e culturale della città. L’Associazione Pro Loco Reggio Calabria si è distinta come l’unica realtà sul territorio a lodare pubblicamente l’importanza di avere un così vasto e variegato panorama di mezzi d’informazione impegnati quotidianamente.

Questi media, con le loro diverse angolazioni e punti di lettura degli avvenimenti, arricchiscono il dibattito pubblico e offrono una pluralità di voci essenziale per una comunità vibrante.

L’informazione di qualità, proprio come l’instancabile lavoro del Cavaliere Giuseppe Tripodi e della sua Associazione, contribuisce in maniera fondamentale a far conoscere il territorio reggino, le sue tradizioni, le sue bellezze naturali e le sue eccellenze.

Il riconoscimento conferito ai media al Premio Reggio Calabria Day acquisisce, in questo contesto, un connotato di importanza capitale, integrandosi perfettamente nella collaudata formula di un evento che celebra l’identità e il valore di Reggio Calabria.

Fabrizio Pace