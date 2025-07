Rinascita nel cuore del Porto: il 24 Luglio apre il Mercato Ittico reggino con il punto ristoro “GustAmare”, passione autentica e sapori che emozionano

Si accende un nuovo faro sul porto: il 24 Luglio alle ore 17:00 verrà inaugurato ufficialmente il rinnovato Mercato Ittico di Reggio Calabria, arricchito da un punto ristoro dedicato.

Dopo anni di attesa, che hanno visto la struttura rimanere chiusa nonostante l’aggiudicazione alla società Ittica 2C nel Luglio 2023, ora finalmente la svolta: giovedì prossimo aprirà il Mercato ittico con il punto ristoro, “GustAmare”.

L’antico Mercato Ittico, parte integrante del porto cittadino, si trova direttamente sulla banchina del porto di Reggio, una zona che già funge da snodo commerciale e turistico, con pontili, capitaneria e futura apertura al traffico crocieristico. Un progetto che mira a valorizzare le eccellenze della filiera ittica calabrese, creando sinergie con la ristorazione.

Nel ristorante del mercato, ci si attende un’offerta variegata: pesce fresco, pesce frollato, la vasca del vivo e un banco del pesce come se fosse una pescheria con pescato giornaliero. Passione autentica e sapori che emozionano: crudi, zuppe di mare, grigliate e preparazioni della tradizione, tutte accompagnate dalle eccellenze del nostro mare e intrise di territorio.

Il 24 Luglio sarà l’occasione per vedere valori, professionalità e produttori uniti in un unico spazio. L’apertura del Mercato ittico di Reggio Calabria e del ristorante interno si propone non solo come hub commerciale, ma come luogo di incontro, gusto e identità territoriale. Un segnale concreto di ripartenza, che unisce l’artigianalità del pescato ai nuovi linguaggi della ristorazione contemporanea.

