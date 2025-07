Roma. Refurtiva abbandonata nel traffico dell’ora di punta

La Polizia di Stato restituisce il “carico speciale” ad una famiglia di turisti americani

È stato avvistato dai Falchi della Polizia di Stato mentre, a bordo di un’auto con i finestrini oscurati, tentava con delle manovre azzardate di guadagnare un posto in prima fila rispetto ai veicoli incolonnati sulla Cristoforo Colombo. Nell’abitacolo nascondeva un “deposito bagagli” rubato ad una famiglia di turisti americani. Proprio quando le vittime si erano recate disperate al Commissariato più vicino per denunciare l’accaduto, gli agenti della Polizia di Stato li hanno sorpresi con un “carico speciale”.

La refurtiva è stata trovata grazie al lavoro sinergico dei Falchi della Squadra Mobile e di una pattuglia del VIII Distretto Tor Carbone. Nonostante la fuga guadagnata dal conducente a fronte dell’alt dei poliziotti, poco dopo, la stessa auto è stata ritrovata abbandonata sul ciglio della strada, nei pressi di via Grotta Perfetta. All’interno, in pila l’uno sull’altro, i poliziotti hanno trovato il kit da viaggio di una famiglia americana, vittima di quell’episodio sfortunato che avrebbe rovinato la loro vacanza.

Sono bastati alcuni riscontri incrociati con la Sala Operativa per rintracciare i legittimi proprietari che, rimasti senza valigie, si erano recati al Commissariato Esquilino disperati per aver perso tutto il necessario che avevano portato con loro per soggiornare nella Capitale.

Proprio mentre formalizzavano la denuncia, i Falchi della Squadra Mobile li hanno raggiunti con il “carico speciale”, che ha restituito loro il sorriso giusto per trascorrere la vacanza romana.

Il veicolo abbandonato, utilizzato per il “deposito bagagli” è risultato intestato a una società di noleggio ed è stato sottoposto a sequestro, mentre sono in corso le indagini per risalire al conducente dell’autovettura.

