Sa’ar all’UE: “Hamas manipola, tortura e sabota gli aiuti”

Gideon Sa’ar accusa Hamas: “Campagna di menzogne e violenze sui civili” — In un clima di forte tensione nella Striscia di Gaza, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha affidato a X una dichiarazione che accusa Hamas di manipolazione mediatica e brutalità contro i civili. Dopo aver parlato con l’Alta Rappresentante dell’UE Kaja Kallas, Sa’ar ha sostenuto che Hamas stia deliberatamente generando attriti tra la popolazione, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e le strutture per la distribuzione degli aiuti.

“È Hamas a sparare ai civili e a torturarli quando cercano di prendere gli aiuti”, ha scritto, denunciando un meccanismo di sabotaggio umanitario e destabilizzazione sociale. Secondo il ministro, Israele ha già dato il via libera a un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco, mentre Hamas continua a tergiversare e sabotare i negoziati. “La comunità internazionale non cada nella trappola di Hamas!”, ha avvertito, sottolineando che il gruppo terroristico continua a trattenere gli ostaggi “con crudeltà”.

Le sue parole arrivano in un momento in cui la diplomazia si scontra con la propaganda e ogni dichiarazione diventa uno strumento strategico per orientare l’opinione pubblica globale. Il contesto europeo, rappresentato da Kaja Kallas, mantiene una linea ferma: stop immediato alle ostilità e accesso garantito agli aiuti, con Bruxelles pronta a considerare conseguenze diplomatiche qualora gli impegni non vengano rispettati. Sullo sfondo, la guerra delle parole è sempre più affilata e si combatte anche nei meandri dei social network, dove ogni frase diventa una munizione.

Federica Romeo