A Portovenere i subacquei con disabilità si immergono con i Palombari e gli Incursori di COMSUBIN

L’iniziativa, organizzata da HSA Italia (Handicapped Scuba Association International) unitamente al Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” della Marina Militare – COMSUBIN e con il patrocinio del Comune di Portovenere, costituisce un appuntamento molto atteso, dove la passione per il mare, l’esperienza, l’elevata professionalità e la solidarietà si intrecciano in un connubio perfetto sotto la bandiera della condivisione vissute in un clima di empatia.

Il grande lavoro di preparazione condotto negli ultimi mesi è terminato, e tutto è pronto per dare il via il 24 luglio a questa speciale giornata, fortemente inclusiva e che regalerà ai partecipanti emozioni profonde e ricordi indelebili grazie a quel complesso di sensazioni che nascono quasi magicamente dalle immersioni effettuate in compagnia degli straordinari subacquei HSA.

Lo storico evento nasce dalla collaborazione fra il COMSUBIN e HSA Italia, che si è consolidata a partire dal 2006 grazie ad una condivisione di ideali che il tempo ha rinsaldato attraverso sempre più stretti rapporti di amicizia, di stima reciproca e di crescita personale. In questi lunghi anni HSA Italia ha coinvolto molti gruppi di subacquei provenienti da diverse regioni d’Italia, che rappresentano un significativo spaccato del vasto e storico movimento HSA che ha promosso in Italia la subacquea per le persone con disabilità fin dalla metà degli anni Ottanta.

Proprio Le Grazie, incantevole borgo di Portovenere (SP), è divenuta la località simbolo di questo straordinario evento, essendo la sede del prestigioso Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare e che ha visto, nella ormai quasi ventennale collaborazione, il raggiungimento di un prestigioso risultato con un totale di oltre 500 subacquei HSA immersi con le loro guide ed istruttori insieme ai Palombari e agli Incursori, in un connubio di eccezionale inclusività. La grande manifestazione vedrà la presenza del Comandante di COMSUBIN contrammiraglio Stefano Frumento, del Sindaco di Portovenere Avv. Francesca Sturlese e del Presidente di HSA Italia Aldo Torti.

comunicato stampa