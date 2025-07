Accordo commerciale USA-Giappone: Trump annuncia investimenti miliardari e nuovi dazi

Donald Trump ha annunciato quello che definisce “forse l’accordo commerciale più importante mai fatto” tra gli Stati Uniti e il Giappone. Tramite un messaggio sul suo social network Truth, l’ex presidente ha svelato i dettagli chiave dell’intesa: il Giappone si impegnerà a investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, mentre le sue esportazioni verso il mercato americano saranno soggette a un dazio del 15%. Secondo Trump, questo accordo è destinato a “creare migliaia di posti di lavoro” sul suolo americano, riaffermando la sua politica di “America First” e il focus sul rafforzamento dell’occupazione interna.

Mentre l’intesa con Tokyo sembra definita, resta alta la tensione sulle altre negoziazioni commerciali in corso. Trump ha infatti sottolineato che le trattative con l’Unione Europea, il Canada e il Messico sono ancora aperte, con la scadenza del 1° agosto che si avvicina rapidamente. Questo lasso di tempo stringe le maglie per eventuali compromessi o ulteriori sviluppi su fronti commerciali cruciali per l’economia globale.

L’annuncio di Trump arriva in un momento di forte dibattito sulle politiche economiche internazionali e sull’approccio protezionistico che ha caratterizzato la sua precedente amministrazione. Resta da vedere come questo accordo influenzerà i mercati e le relazioni commerciali future, specialmente in vista delle scadenze imminenti con gli altri partner chiave.

