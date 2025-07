Ancona: Arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia

Nella mattinata odierna le Volanti della Questura di Ancona intervenivano in zona Capodimonte per segnalazione di una lite domestica in corso.

Giunti sul posto, i poliziotti riscontravano che un uomo italiano, già gravato da precedenti per reati contro la persona, aveva aggredito fisicamente e verbalmente la fidanzata convivente, una ventenne italiana, dopo essere rientrato a casa ubriaco.

Durante la lite interveniva una condomina, che aveva sentito delle urla, ma veniva aggredita anche lei.

Gli agenti della Polizia di Stato chiedevano pertanto l’intervento di personale medico per entrambe le donne.

La donna della coppia veniva dimessa con prognosi di 8 giorni.

L’uomo invece veniva tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto, su disposizione dell’A.G. presso il Carcere di Montacuto.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/28536880868e1eb18656551541

(foto di repertorio)