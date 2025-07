Cosenza: sul palco di Invasioni prenderà vita Delirium

La terza giornata del Festival promette uno show esplosivo. Alle ore 22.00, sul palco di Invasioni, prenderà vita DELIRIUM, un evento unico che unisce la musica sinfonica all’energia della dance. Protagonisti della serata saranno DJ Aladyn – icona del turntablism italiano e voce di punta di Radio Deejay – e l’Orchestra Sinfonica Brutia. Un mix inedito di armonie classiche ed elettroniche: lo scratch si fonde con gli archi e i fiati, dando vita a un vortice sonoro e visivo che conquisterà il pubblico di Cosenza.

Delirium, nato da un’idea del Maestro Francesco Perri, mescola arti visive, dj set, musica classica, ballo, improvvisazione su quadri d’autore: da Bach a Mozart al tango per ritornare a Beethoven, Vivaldi. Ciò che conta non è più l’autore ma la ricreazione del suono in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. Sul palco anche Tania De Cicco e Rosa Aquila che balleranno su coreografie che si pongono come estremamente contrastanti rispetto agli scenari. Una sorta di contrappunto scenico.

Dj Aladyn ha iniziato il suo percorso artistico nel 1990 avvicinandosi all’arte dello scratch. Dal 2002 fa parte del team di Radio DeeJay. È un artista a 360 gradi: a partire dalle diverse influenze che esprime e fino ad arrivare alla lunghissima lista di collaborazioni, tra cui Saturnino, Remo Anzovino, Rancore, Dargen D’Amico, Pino Scotto, Calibro 35 e moltissimi altri. Questa sera, mercoledì 23 luglio, salirà sul palco insieme a 21 musicisti dell’Orchestra Sinfonica Brutia per un evento immersivo unico e imperdibile.

Grande successo ieri in Villa Vecchia con lo spettacolo teatrale “Jennu Brigannu. Storie di briganti calabresi” con Manolo Muoio, Ernesto Orrico e Paolo Napoli, prodotto da Teatro Rossosimona. A seguire il live esplosivo di SHADE che ha travolto il pubblico con un’energia contagiosa. Tra hit del passato e gli ultimi successi, ha regalato un freestyle tutto calabrese che ha fatto impazzire la piazza. Ad aprire la serata il giovane cantautore calabrese S.i.m.o..

comunicato stampa