Dazi UE-USA: diplomazia in azione, ma con un piano B da 90 mld

L’Unione Europea prosegue con determinazione la sua strategia diplomatica per evitare un’escalation di dazi con gli Stati Uniti, ma non nasconde di essere pronta a ogni evenienza. L’obiettivo primario di Bruxelles resta il raggiungimento di una soluzione negoziata con Washington, come confermato oggi dal portavoce per l’Economia della Commissione Europea, Gil E.

“Ci sono intensi contatti a livello tecnico e politico”, ha dichiarato Gil, sottolineando l’impegno costante dell’UE nel dialogo. A riprova di questa volontà di confronto, è stato annunciato un prossimo colloquio tra il commissario europeo Maroš Šefčovič e il suo omologo statunitense Lutnick.

Nonostante l’apertura al dialogo, l’UE mantiene un approccio pragmatico e cauto. Gil ha infatti precisato che, “sebbene la nostra priorità siano i negoziati, continuiamo parallelamente a prepararci a tutti gli esiti, comprese eventuali contromisure”. Questa preparazione include la redazione di una lista unica di prodotti per un valore di 90 miliardi di euro, che potrebbe essere soggetta a dazi di ritorsione.

Questa lista, che non entrerà in vigore prima del 7 agosto, sarà sottoposta all’approvazione degli Stati membri. Si tratta di una mossa che, pur rientrando in una logica difensiva, serve a rafforzare la posizione negoziale dell’UE e a dimostrare la sua capacità di reazione qualora i colloqui non dovessero portare ai risultati sperati.

In sintesi, l’Unione Europea sta giocando su due tavoli: quello della diplomazia, cercando attivamente un accordo con gli Stati Uniti per evitare una guerra commerciale, e quello della preparazione, blindandosi con un piano di contromisure per tutelare i propri interessi in caso di fallimento delle trattative.