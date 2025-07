Gaza: nuovi colloqui cruciali a Roma per la tregua e il rilascio degli ostaggi

La diplomazia internazionale si concentra su Roma per un nuovo e cruciale tentativo di sbloccare l’impasse nei negoziati per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Fonti israeliane e statunitensi confermano un incontro di alto livello previsto per domani nella capitale italiana.

Protagonisti di questo vertice saranno l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Witkoff, e alti funzionari del Qatar e di Israele. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire i complessi negoziati volti a raggiungere un cessate il fuoco duraturo nella Striscia e a facilitare il ritorno degli ostaggi detenuti.

Nel dettaglio, Witkoff avrà colloqui diretti con il ministro israeliano per gli Affari strategici, Dermer, e con un inviato del Qatar. Questo incontro di persona a Roma assume una particolare rilevanza, poiché si svolge in concomitanza con i negoziati indiretti tra Israele e Hamas che sono attualmente in corso a Doha, in Qatar.

Le fonti diplomatiche suggeriscono che il vertice romano potrebbe fungere da catalizzatore. Qualora si registrassero “sufficienti progressi” durante i colloqui nella capitale italiana, l’inviato Witkoff si unirà direttamente ai negoziatori a Doha, un segnale che indicherebbe una fase più avanzata e potenzialmente decisiva delle trattative.

L’attenzione è dunque massima su Roma, dove si spera che la diplomazia possa finalmente trovare una via d’uscita per la crisi di Gaza, portando a una tregua e al tanto atteso rilascio degli ostaggi.