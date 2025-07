Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ricevuto il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Sahel, Joao Cravinho

“Una preziosa occasione di confronto e approfondimento sul tema dell’area subsahariana, in cui si concentrano minacce ibride e interessi strategici globali, con significative ricadute in ambito sicurezza.

Il Sahel riveste un’importanza strategica: un’area critica dall’enorme potenziale, la cui stabilità ha un impatto diretto sul Mediterraneo e sull’Europa” ha detto il Ministro Crosetto che ha poi “espresso apprezzamento per lo sforzo compiuto per definire un Piano comune, nel quale far confluire le visioni nazionali al fine di coordinare, sincronizzare e assicurare efficacia all’azione europea”.

L’incontro è stato occasione per una “Condivisa visione e preoccupazione su minacce legate al terrorismo, integralismo e traffico di esseri umani, fenomeni che non si arrestano davanti ai confini geografici” e per una

“Riflessione su necessità che l’Unione Europea mantenga un ruolo rilevante in un quadrante – quello africano – dove si concentrano interessi e influenze di numerose potenze e che, guardando al futuro, è destinato ad assumere un peso sempre più strategico.

Ho ricevuto apprezzamento per il contributo fornito dall’Italia, in particolare per l’iniziativa legata al Piano Mattei per l’Africa, fondata su rapporti di parità e reciproco riconoscimento, un chiaro riferimento dal quale anche altri Paesi possono trarre ispirazione” ha aggiunto il Ministro Crosetto.

“Focus sulla necessità di una strategia europea che racchiuda una visione di lungo periodo e di crescita condivisa, secondo un approccio chiaro, pragmatico e onesto nei confronti dei Paesi del continente africano. Un approccio che sappia costruire un futuro stabile, di crescita e benessere, a vantaggio delle popolazioni locali e non riservato a pochi.

In tal senso, utile approfondimento sull’opportunità di consolidare rapporti di collaborazione che vadano oltre il mero piano finanziario, includendo anche ambiti culturali e formativi, tra cui anche quelli legati alla Difesa con particolare attenzione alla cooperazione tra Forze Armate” ha affermato il Ministro Crosetto spiegando che “Garantire crescita e sviluppo in Africa è una necessità condivisa: il futuro del continente africano e quello dell’Europa sono profondamente interconnessi“.

