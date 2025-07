Iniziata a Taormina la residenza artistica e cinematografica “Dall’Idea al Titolo di Coda” dal 20 al 29 luglio il progetto di produzione dell’Audiovisivo di Timèle Art APS, l’Associazione Cinematografica di Taormina (ME), ha presentato nella perla dello Jonio, il Progetto Culturale formativo e di produzione dell’audiovisivo. Lunedì 21 luglio si è svolta la conferenza stampa nella Sala dell’Archivio Storico del Comune di Taormina: presenti, gli Assessori Giuseppe Sterrantino, Mario Quattrocchi e Antonio Lo Monaco.

Il Progetto è ideato e curato da Manuela Miscioscia in arte Athena, presidente di Timèle Art, produttrice cinematografica; la quale nel suo intervento di saluto ha ringraziato il Comune di Taormina per aver creduto fortemente e sostenuto questo Progetto Culturale Taorminese, finalizzato alla diffusione dell’arte cinematografica, alla formazione e alla produzione artistica, all’inclusione sociale e alla trasmissione di una consapevolezza della cultura: un viaggio nelle arti dell’anima attraverso le luci del Cinema! Inoltre la comunicazione è curata dalla vicepresidente e segretaria Vilma De Lazzari, presidente della Pro Loco di Trappitello – Porta dell’Alcantara APS; consulente è l’avvocato Enrico Maria Buda, tesoriere.

La Residenza parte da un’idea creativa, un canovaccio, per giungere alla realizzazione di un prodotto audiovisivo che viene proposto nel circuito cinematografico internazionale. I partecipanti, aspiranti attori, sceneggiatori e registi, affiancati sul set da professionisti, sperimentano in toto le tecniche del settore affrontando tutti gli step che passano dalla creazione di una sceneggiatura alla totale realizzazione di essa. La guest star di quest’anno è il grande attore siciliano Bruno Torrisi, che prende parte alle riprese insieme ai Partecipanti giunti da ogni parte di Italia.

La Residenza 2024 è stata realizzata in Toscana a Sansepolcro (AR) dove è stato prodotto il Cortometraggio “Carillon” che sta ottenendo nei Festival cinematografici attenzione mondiale (50 candidature al momento, di cui 35 negli Usa) con la Menzione d’Onore al “Los Angeles Movie & Music Video Awards 2024”, la Vittoria al “London International Filmmakers Festival 2024” e la Vittoria come Miglior Colonna Sonora al “Guidonia Montecelio Film Festival 2025”. “Carillon” ha come tematica il filo sottile fra l’immaginazione e la realtà; come guest star il grande attore romano Roberto Ciufoli. Lo Short film è stato dedicato all’artista cinematografica e teatrale Raffaella Fiumi (Roma 23.08.1966 – Viterbo 13.05.2024), socia fondatrice e consigliere di Timèle, co-creatrice del Progetto e più cara amica di Athena.

La Sede della Residenza 2025 è la Sala dell’Archivio Storico del Comune di Taormina. Il nuovo Cortometraggio denominato “Eclissi”, scritto dal regista e sceneggiatore Gualtiero Serafini in collaborazione con Athena, tratta una Tematica Sociale, la Cecità supportata dall’Intelligenza Artificiale. Le Location sono Palazzo Duchi di Santo Stefano e la Biblioteca Comunale. Si ringrazia “Furetti Gamer”, canale videoludico su YouTube che si concentra su recensioni e gameplay delle uscite più recenti, ed il suo rappresentante NECO come supporto al Progetto. Lo Short Film, come per “Carillon”, è diretto da Gualtiero Serafini. Molti gli artisti presenti, fra cui il montatore Claudio Marziali, lo scenografo Dario Grasso, il direttore della fotografia Alessandro Cappello, il fonico Mirko Piccari, l’acting coach Simone Precoma e il compositore M° Emiliano Imondi.

