Occhiuto: “confido in una velocissima archiviazione”

Si è concluso dopo quasi quattro ore l’interrogatorio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ascoltato dal Procuratore aggiunto di Catanzaro, Giancarlo Novelli, e dal sostituto Domenico Assumma. Occhiuto è indagato per corruzione in un’inchiesta della Procura di Catanzaro.

Al termine del lungo confronto con i magistrati, il Governatore ha espresso soddisfazione e sollievo, dichiarando ai giornalisti: “Penso di aver chiarito tutto”. Occhiuto ha inoltre ringraziato l’ufficio di Procura per aver accolto la sua richiesta di essere interrogato, definendola un suo “diritto” ma non un “dovere” dei magistrati, come si legge sul’Ansa.

“Abbiamo rinunciato ai termini per le contestazioni” (cit Ansa), ha aggiunto il Presidente, manifestando piena fiducia nell’esito del procedimento. Occhiuto si è detto convinto di aver “chiarito ogni addebito” e confida in una “velocissima archiviazione”, non solo per la propria posizione personale, ma anche “nell’interesse della Regione Calabria, che deve essere amministrata con serenità”.

L’indagine nel suo complesso prosegue, ma le parole di Occhiuto lasciano intendere una difesa solida e una chiara aspettativa di proscioglimento.

