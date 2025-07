Probabile malore fatale ad un uomo sul Lungomare di Reggio Calabria

Una tragedia improvvisa ha colpito la serata reggina sulla Via Marina, nelle immediate vicinanze dell’iconica Arena Ciccio Franco, dove un uomo è deceduto a seguito di un malore (probabilmente). L’episodio, avvenuto in una delle aree più frequentate della città, ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso e fatale malore. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, giunto sul posto con celerità, ogni tentativo di soccorso e le prolungate manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate vane. Il decesso è stato constatato sul luogo del traico evento.

L’area interessata è stata prontamente delimitata e interdetta al traffico dagli agenti della Polizia Locale, al fine di consentire l’esecuzione degli accertamenti di rito e i rilievi necessari a chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio ha destato profonda commozione tra i presenti e nella comunità locale, sottolineando la fragilità della vita in un contesto di quotidianità.

LL