Tenerini (FI): “Ponte dello Scolmatore, grazie all’impegno del Sottosegretario Ferrante e al lavoro del Prefetto Dionisi arriva da ANAS la conferma: consegna lavori entro fine luglio”

Livorno, 23 Luglio 2025 – «Dopo settimane di attesa e di legittima apprensione da parte di cittadini e imprese, arriva finalmente una conferma ufficiale sui tempi di intervento sul ponte dello Scolmatore. Grazie all’interlocuzione istituzionale con il Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, che si è prontamente attivato su mia sollecitazione, ANAS ha comunicato che la consegna dei lavori è prevista entro la fine del mese di luglio.

A questo risultato ha contribuito in modo significativo anche l’azione costante e puntuale del Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, che ha seguito con attenzione il dossier, mantenendo un dialogo aperto con il Ministero e le strutture tecniche competenti. Il suo impegno, sempre orientato alla concretezza e alla tutela del territorio, è stato ancora una volta prezioso.

È una risposta concreta a una richiesta che ho portato avanti con determinazione sin dall’inizio, consapevole dell’importanza strategica di questa infrastruttura per la viabilità, la sicurezza e l’economia tra Livorno, Stagno e Pisa. Ringrazio il Sottosegretario Ferrante per la disponibilità e la tempestività, e rinnovo il mio apprezzamento al Prefetto Dionisi per la sua costante presenza sui temi nevralgici del nostro territorio.

Forza Italia continuerà a vigilare costantemente sull’avanzamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche annunciate. Ora non c’è più spazio per rinvii: servono serietà, operatività e rispetto verso una comunità che ha già atteso fin troppo. Il ponte dello Scolmatore non è una strada qualsiasi: è un asse vitale per centinaia di famiglie, lavoratori e imprese. La buona politica si misura anche su risultati come questo, e noi continueremo a fare la nostra parte.»

comunicato stampa