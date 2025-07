Addio a Hulk Hogan, icona immortale del wrestling mondiale

Il mondo dello sport e dello spettacolo piange la scomparsa di Hulk Hogan, leggenda assoluta del wrestling, deceduto all’età di 71 anni. Il suo vero nome era Terry Eugene Bollea, ma per milioni di fan in tutto il mondo resterà per sempre “The Immortal” Hulk Hogan, simbolo di un’epoca e protagonista indiscusso della trasformazione del wrestling in fenomeno globale.

La tragedia in Florida. Secondo le prime ricostruzioni, Hogan è stato colpito da un arresto cardiaco nella sua abitazione di Clearwater, nelle prime ore del mattino. I soccorsi sono giunti tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Una carriera leggendaria Con la sua inconfondibile bandana, i baffi biondi a ferro di cavallo e il celebre grido “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”, Hogan ha segnato profondamente la storia del wrestling. Sei volte campione WWF/WWE e sei volte campione WCW, ha contribuito in modo decisivo alla popolarità della disciplina negli anni ’80 e ’903. Dopo il ritiro dal ring, aveva assunto un ruolo di ambasciatore per la World Wrestling Association (WWA), continuando a promuovere il wrestling con passione e dedizione.

Tra sport e politica negli ultimi anni, Hogan si era avvicinato alla politica, sostenendo apertamente l’ex presidente Donald Trump. Memorabile la sua partecipazione alla Convention Repubblicana del 2024, dove, in un gesto teatrale che ha fatto il giro del mondo, ha strappato la maglietta per rivelare una T-shirt con lo slogan della campagna Trump-Vance.

Oltre il ring La sua figura ha travalicato i confini dello sport, diventando un’icona della cultura pop americana. Hogan ha recitato in film come Rocky III e Mr. Nanny, partecipato a show televisivi e reality, incarnando l’archetipo dell’eroe larger-than-life. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di generazioni di appassionati. Ma il suo spirito, la sua voce e la sua energia continueranno a vivere nel mito di Hulkamania.

