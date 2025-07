Arrestati i truffatori ATM nell’ambito di un’operazione sostenuta da Europol e dalle autorità rumene e britanniche

Un gruppo criminale altamente organizzato coinvolto in frodi su larga scala nell’Europa occidentale è stato smantellato con un’operazione coordinata condotta dalle autorità della Romania e del Regno Unito (UK), con il sostegno di Europol ed Eurojust. La banda aveva viaggiato dalla Romania in diversi paesi dell’Europa occidentale, principalmente nel Regno Unito, e aveva prelevato ingenti somme di denaro dagli sportelli bancomat. In seguito hanno riciclato i proventi investendo in immobili, aziende, vacanze e prodotti di lusso, tra cui auto e gioielli.

I membri del gruppo hanno usato ostentatamente un nome dispregiativo contro la polizia, che è stato esposto sulle targhe delle auto che possedevano, sulle magliette o sui vestiti che indossavano, sui post sui social network, o anche su misura sul cancello di metallo all’ingresso del cortile della casa in cui uno di loro viveva. Nel dicembre 2024, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il gruppo nel Regno Unito. Il 23 luglio 2025 è stata condotta un’azione di follow-up contro la banda, questa volta a Bacău, in Romania. Questa operazione ha portato a:

2 arresti

18 ricerche di casa

Sequestro di immobili, auto di lusso, dispositivi elettronici e denaro contante

Europol ha fornito un’analisi significativa dei dati basata sulle informazioni raccolte dagli investigatori rumeni e britannici, che si sono rivelate essenziali per il successo dell’operazione. Nel corso dell’indagine, Europol ha inoltre ospitato diverse riunioni operative e inviato un analista in Romania per assistere le autorità nazionali nelle loro azioni di contrasto. Inoltre, Europol ha sostenuto la squadra investigativa comune (SIC) firmata in Eurojust sia dalla Romania che dal Regno Unito.

Eurojust non solo ha sostenuto l’istituzione della squadra investigativa comune, ma ha anche fornito assistenza giudiziaria transfrontaliera e ha contribuito alla preparazione della giornata d’azione sul campo in Romania

Il metodo “TRF”

La banda ha commesso una frode utilizzando il metodo Transaction Reversal Fraud (TRF). I sospetti hanno rimosso lo schermo di un bancomat e inserito una carta bancaria per richiedere fondi. Prima che i fondi venissero erogati, hanno annullato la transazione (o l’hanno annullata). Ciò ha permesso loro di raggiungere l’interno della macchina e prendere il denaro prima che venisse ritirato. Gli investigatori ritengono che il gruppo criminale abbia rubato un importo stimato in 580 000 euro utilizzando questo metodo.

Gli autori sono stati coinvolti anche in altre attività criminali, tra cui lo skimming, la contraffazione di mezzi di pagamento elettronici e carte di trasporto e la conduzione di attacchi bin, un tipo di frode con carta effettuata utilizzando un software progettato per identificare i numeri di carta e generare entrate illecite attraverso pagamenti fraudolenti.

