Gaza: Netanyahu esamina la controproposta di Hamas, tra speranze e scetticismo

L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto l’ultima risposta di Hamas in merito a un possibile accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Il documento è attualmente sotto “attenta” analisi da parte del premier. La notizia giunge in un momento cruciale per i negoziati, che mirano a porre fine alle ostilità nella Striscia di Gaza e a garantire il ritorno degli israeliani ancora prigionieri.

Sulla potenziale praticabilità della proposta, emergono però segnali contrastanti dalle fonti israeliane. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, che cita una fonte interna, la risposta di Hamas sarebbe considerata “praticabile”, suggerendo un possibile spiraglio per il proseguimento delle trattative.

Tuttavia, un’analisi meno ottimistica arriva da Channel 12, emittente televisiva israeliana, che citando funzionari israeliani, smentisce l’idea di “progressi significativi”. La ragione di questo stallo sarebbe da ricercarsi in un presunto “irrigidimento delle posizioni di Hamas” sui punti chiave della trattativa, rendendo più complessa la convergenza tra le parti.

I principali ostacoli al raggiungimento di un accordo ruotano attorno a diverse questioni fondamentali, tra cui la durata del cessate il fuoco, le modalità e la quantità degli scambi di prigionieri, e la richiesta di Hamas di un ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. La capacità delle parti di superare queste divergenze determinerà il futuro immediato del conflitto.