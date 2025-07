La Columbia University multata per antisemitismo: vittoria politica per Trump

La Columbia University pagherà una multa salatissima di oltre 220 milioni di dollari al governo federale, a seguito delle accuse di antisemitismo che hanno scosso i suoi campus. L’accordo, che rappresenta una significativa vittoria politica per l’ex presidente Donald Trump e la sua amministrazione, prevede un versamento di 200 milioni di dollari nell’arco di tre anni destinati a ripristinare i fondi per la ricerca e ulteriori 21 milioni di dollari come risarcimento per violazioni dei diritti civili subite da dipendenti ebrei, in particolare dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Questa sanzione senza precedenti arriva dopo mesi di crescenti tensioni e proteste all’interno dell’università, che hanno visto studenti e docenti ebrei denunciare un clima ostile e discriminatorio. Le indagini federali hanno evidentemente trovato prove sufficienti per procedere con l’accordo transattivo.

La Casa Bianca ha subito rivendicato il risultato, sottolineando come l’accordo dimostri una politica di “tolleranza zero per odio e discriminazione nei luoghi di studio finanziati dal governo federale”. Questa posizione ferma riflette una chiara intenzione di contrastare l’antisemitismo, soprattutto in un momento in cui le università americane sono sotto i riflettori per la gestione delle manifestazioni pro-palestinesi e le accuse di antisemitismo correlate.

L’accordo con la Columbia University invia un messaggio inequivocabile a tutte le istituzioni accademiche che ricevono fondi federali: il rispetto dei diritti civili e la lotta contro ogni forma di discriminazione, in particolare l’antisemitismo, sono priorità assolute. Questa vicenda potrebbe segnare un precedente importante, spingendo altre università a rivedere le proprie politiche e procedure per garantire ambienti inclusivi e sicuri per tutti gli studenti e il personale.