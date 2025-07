Tracers: studierà l’impatto del meteo spaziale sulla Terra

Satelliti da ricognizione con riconnessione in tandem e cuspide elettrodinamica

Tracers contribuirà a comprendere la riconnessione magnetica e i suoi effetti sull’atmosfera terrestre. La riconnessione magnetica si verifica quando l’attività solare interagisce con il campo magnetico terrestre. Comprendendo questo processo, gli scienziati saranno in grado di comprendere meglio e prepararsi agli impatti dell’attività solare sulla Terra.

La magnetosfera terrestre protegge il pianeta dal costante bombardamento di particelle solari provenienti dal Sole, il cosiddetto vento solare. La riconnessione magnetica avviene quando il vento solare interagisce con la magnetosfera, causando la disconnessione e la riconnessione delle linee del campo magnetico. Questo fa sì che le particelle piovano nell’atmosfera terrestre. Gli effetti del meteo spaziale possono dare origine a fenomeni spettacolari, come le aurore boreali, ma possono anche avere un impatto sulle infrastrutture spaziali, come i satelliti e i sistemi GPS.

Posizionando le due sonde TRACERS in orbita eliosincrona, in modo che passino sempre attraverso il lato diurno della Terra, il team accumulerà migliaia di eventi di riconnessione diurna. Poiché si tratta di due sonde, gli scienziati saranno in grado di osservare la rapidità con cui il processo cambia ed evolve confrontando i dati raccolti da ciascuna sonda.

l team della missione TRACERS collaborerà con altre missioni che studiano regioni e processi complementari. La missione MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) della NASA studia la riconnessione magnetica dallo spazio. Le osservazioni di TRACERS dall’orbita terrestre bassa consentiranno agli scienziati di confrontare i risultati delle due missioni.

Anche missioni lanciate di recente, come PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) e EZIE (Electrojet Zeeman Imaging Explorer) della NASA, sono in orbita terrestre bassa e studiano il vento solare e le interazioni nell’atmosfera terrestre. Combinando le osservazioni di PUNCH, EZIE e TRACERS, gli scienziati saranno in grado di comprendere meglio come l’energia proveniente dall’atmosfera solare fluisce attraverso la magnetosfera e l’atmosfera terrestre.

TRACERS è guidato da David Miles presso l’Università dell’Iowa e gestito dal Southwest Research Institute di San Antonio, in Texas. L’Heliophysics Explorers Program Office della NASA presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, fornisce la supervisione della missione al progetto per la Divisione di Eliofisica dell’agenzia presso la sede centrale della NASA a Washington, DC. L’Università della California, Los Angeles e l’Università della California, Berkeley, guidano gli strumenti di TRACERS che studiano le variazioni del campo magnetico e del campo elettrico.

fonte: https://science.nasa.gov/mission/tracers/