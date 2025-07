Venezia: Salvata e restaurata l’opera di Banksy “The migrant child”

Sono stati ultimati nella notte i delicati interventi di messa in sicurezza e recupero di “The Migrant Child”, l’opera di Banksy creata nel maggio 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia. L’intervento, curato da Banca Ifis, si è reso necessario dopo sei anni di incuria che avevano compromesso circa il 30% della superficie pittorica.

I lavori di messa in sicurezza, affidati al restauratore Federico Borgogni, sono iniziati lo scorso 3 giugno. In questa fase preliminare, Borgogni ha eseguito depolveratura, consolidamenti superficiali e profondi, e la pulitura delle superfici, operazioni cruciali per ristabilire l’adesione tra il supporto murario e l’intonaco. La notte scorsa si è poi conclusa la fase più critica: il distacco della porzione di parete su cui l’opera è dipinta, asportata dalla facciata del Palazzo San Pantalon.

La sezione di muro è stata ora trasferita in laboratorio, dove Borgogni eseguirà le fasi finali del restauro. L’intervento prevede la rimozione selettiva delle aree murarie compromesse e il riposizionamento dell’opera su un nuovo supporto, progettato per garantirne la conservazione a lungo termine.

Una volta completato il restauro, l’opera di Banksy sarà nuovamente accessibile al pubblico gratuitamente, rientrando tra le iniziative di “Ifis art” e in accordo con le autorità preposte alla tutela del patrimonio artistico veneziano.

Al. Co.