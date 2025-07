Vittoria (Rg): Arrestata coppia di stranieri, presunti autori di una rapina e di una violenta aggressione

Gli operatori della Volante del Commissariato di PS di Vittoria, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti all’interno di un’abitazione dove era stata segnalata una lite.

Giunti sul luogo, gli agenti hanno individuato un uomo di 36 anni, un extracomunitario di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale, e una donna di 25 anni, cittadina rumena, entrambi noti per il loro pregiudizi, i quali, alla vista della pattuglia, hanno tentato una repentina fuga, venendo tuttavia bloccati dagli operatori dopo un breve inseguimento.

A seguito di perquisizione personale, all’interno dello zainetto in possesso dell’uomo sono stati rinvenuti 2,8 grammi di cocaina, 1,2 grammi di hashish, svariate apparecchiature elettroniche di dubbia provenienza, due tirapugni e un’ascia.

I successivi accertamenti hanno permesso di identificare i due soggetti come responsabili di una rapina perpetrata poco prima ai danni di un’altra donna, anche lei rumena, titolare dell’abitazione ove era avvenuta la lite, la quale era stata violentemente aggredita dai due, riportando lesioni gravissime, e rapinata di un telefono cellulare, rinvenuto nello zainetto del tunisino.

All’esito delle indagini, i due sono stati tratti in arresto per concorso in rapina aggravata, lesioni gravissime, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e detenzione illecita di stupefacenti al fine di spaccio, ed associati presso la Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ragusa/articolo/12506881ff2301452841196114

(foto di repertorio)