Xi Jinping esorta Cina e UE a “Rafforzare la fiducia reciproca” in un contesto di caos Globale

Il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato un forte appello a Pechino e Bruxelles per una maggiore “fiducia reciproca” e un’impegno congiunto nell’affrontare le sfide globali. In un incontro cruciale con i vertici dell’Unione Europea, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel, Xi ha sottolineato la necessità di una “direzione corretta” nello sviluppo delle relazioni bilaterali, auspicando “50 anni ancora più brillanti” di cooperazione.

L’incontro, avvenuto in un momento di crescenti tensioni geopolitiche ed economiche, ha visto il leader cinese evidenziare la complessa congiuntura internazionale. Di fronte all'”accelerazione di cambiamenti che capitano una volta in un secolo e alle situazioni di caos interconnesse”, Xi ha rimarcato l’importanza che i leader di entrambe le parti dimostrino “lungimiranza e responsabilità”.

Le parole di Xi giungono in un periodo in cui le relazioni tra Cina e UE sono state messe alla prova da diverse questioni, tra cui le tensioni commerciali, le preoccupazioni per i diritti umani e le divergenze sull’approccio alla guerra in Ucraina. L’enfasi sulla “fiducia reciproca” e sulla “responsabilità” può essere interpretata come un segnale di apertura da parte di Pechino a un dialogo più costruttivo. Tuttavia, alcuni analisti potrebbero vederla anche come una velata richiesta all’UE di allinearsi maggiormente alle posizioni cinesi in un mondo sempre più multipolare.

La dichiarazione di Xi sottolinea il desiderio di Pechino di mantenere un canale di comunicazione aperto e produttivo con l’Europa, riconoscendone il ruolo chiave negli equilibri globali. Resta da vedere come Bruxelles accoglierà l’invito del presidente cinese e quali passi concreti verranno intrapresi per superare le attuali frizioni e costruire un futuro di maggiore cooperazione.