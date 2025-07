Cagliari: Arrestato spacciatore con 540 dosi della droga sintetica “Shaboo”

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica che nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno tratto in arresto un uomo di cittadinanza filippina, colto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo shaboo.

L’intervento è avvenuto nel cuore del centro cittadino di Cagliari; gli agenti, durante un servizio di osservazione, hanno notato movimenti sospetti riconducibili ad un’attività di spaccio tenutasi all’interno di un’abitazione e sono prontamente intervenuti attraverso una perquisizione domiciliare.

Nonostante il tentativo dell’uomo di disfarsi della sostanza, lanciando i cristalli, venivano comunque rinvenuti 5,40 grammi di shaboo, una droga sintetica altamente pericolosa, già suddivisa in dosi pronte per la cessione.

Tale quantitativo, pari a 540 dosi, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro e colpire un numero significativo di consumatori, anche giovanissimi.

Lo shaboo (o shabu) è una droga sintetica a base di metanfetamina cloridrato, altamente stimolante e molto pericolosa. È nota anche come “ghiaccio” o “crystal meth” per il suo aspetto cristallino e tra gli effetti produce dipendenza rapida, psicosi, paranoia, aggressività, gravi danni cerebrali.

L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono gli accertamenti per risalire alla filiera di approvvigionamento e alla rete di smercio locale.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e alla lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti predisposto dalla Questura di Cagliari.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cagliari/articolo/107068832f0d22e61174024562

(foto di repertorio)