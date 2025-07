Cosenza. I nuovi spazi della conoscenza e dell’identità: la Camera di Commercio apre le porte al territorio

Museo Metrico, Biblioteca Camerale, Elaioteca Dieta Mediterranea e Officina delle Idee “Adriano Olivetti”: ambienti visitabili aperti al territorio, nati per promuovere conoscenza, identità e partecipazione

Nel corso dell’ultimo anno, la Camera di Commercio di Cosenza ha inaugurato e restituito alla fruizione pubblica quattro spazi che rafforzano la vocazione dell’ente a essere luogo aperto, culturale e crocevia di incontri strategici: il Museo delle Imprese e Metrico, la Biblioteca Camerale, l’Elaioteca Dieta Mediterranea e l’Officina delle Idee “Adriano Olivetti”. Ambienti fisici e simbolici, progettati per raccontare il territorio, valorizzare le sue risorse e promuovere processi di partecipazione attiva.

Il Museo delle Imprese e Metrico, oggi visitabile su prenotazione, conserva una selezione di strumenti metrici storici e materiali originali che testimoniano l’evoluzione dei sistemi di misura in ambito commerciale. È un luogo che ricostruisce la storia del controllo metrologico e del commercio legale, con particolare attenzione al ruolo svolto dall’ente camerale nella tutela della trasparenza e della fiducia nei mercati.

La Biblioteca Camerale, anch’essa aperta al pubblico, è uno spazio destinato allo studio, alla consultazione e alla diffusione della conoscenza economica, giuridica e istituzionale. Il fondo comprende volumi storici e pubblicazioni di settore, rendendolo un punto di riferimento per studenti, studiosi e operatori economici.

L’Elaioteca Dieta Mediterranea è un ambiente dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La struttura è aperta a percorsi esperienziali e attività didattiche, ed è pensata per promuovere la cultura dell’olio, l’educazione alimentare e il valore della dieta mediterranea come stile di vita e fattore competitivo per le imprese locali. Ospita, inoltre, i prodotti partecipanti al concorso Consensus, giunto oggi alla sua seconda edizione.

L’Officina delle Idee “Adriano Olivetti” è uno spazio dedicato alla creatività, alla riflessione e all’innovazione interna. Ispirata ai valori del pensiero olivettiano, è concepita come luogo aperto al dialogo tra persone, idee e organizzazione. L’Officina rappresenta un simbolo della visione partecipativa della Camera di Commercio e si inserisce nel solco culturale già tracciato con il Premio nazionale “Adriano Olivetti”, promosso dall’ente.

Con l’apertura di questi spazi, la Camera di Commercio conferma la volontà di essere non solo ente a servizio del territorio, ma anche presidio culturale e luogo in cui prende forma il racconto della vera Calabria, in una prospettiva di condivisione, accessibilità e partecipazione.

