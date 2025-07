Dazi: spiraglio UE al 50% per Trump, Canada a rischio intesa

Un’intesa commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea è una possibilità concreta, seppur con probabilità “al 50%”. A dirlo è il Presidente americano Donald Trump, intercettato dai giornalisti poco prima di imbarcarsi per la sua visita in Scozia. Una dichiarazione che riaccende le speranze di un allentamento delle tensioni sui dazi che hanno caratterizzato le relazioni transatlantiche negli ultimi mesi.

Ben diversa, invece, la prospettiva per il Canada. Trump ha infatti paventato la possibilità che un accordo commerciale con Ottawa non venga raggiunto, lasciando aperta la porta a una fissazione unilaterale dell’entità dei dazi sulle merci canadesi da parte degli Stati Uniti. Una mossa che, se attuata, segnerebbe un’ulteriore escalation nella disputa commerciale con uno dei principali partner nordamericani.

Le parole del Presidente americano giungono in un momento cruciale per il commercio globale, con gli occhi del mondo puntati sulle prossime mosse dell’amministrazione Trump in merito alle sue politiche protezionistiche.