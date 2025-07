Ibiza: Turista italiana di 36 anni muore per un malore improvviso

Una turista italiana, F. A., 36 anni, originaria di Brescia, è deceduta ad Ibiza a causa di un malore improvviso.

Il tragico evento si è verificato il 19 luglio, poco dopo le 06:00 del mattino, non appena la donna è scesa da un traghetto proveniente da Formentera, in procinto di rientrare in Italia al termine della sua vacanza.

La donna, colta da un attacco cardiaco, avrebbe perso conoscenza senza più riprendersi. Nonostante la breve distanza di circa due chilometri dal porto all’ospedale Can Misses, il trasporto della donna avrebbe richiesto circa quaranta minuti.

Ricoverata in terapia intensiva, la 36enne è rimasta in rianimazione per cinque giorni, ma ogni tentativo di salvarla è risultato vano.

La madre e il fidanzato della vittima, si sono immediatamente recati sull’isola spagnola per starle accanto nelle ultime ore. I genitori stanno ora organizzando il rientro della salma in Italia.

La tempistica dei soccorsi, in un orario in cui le ambulanze sono spesso impegnate per interventi legati ai principali locali notturni dell’isola, è ora oggetto di potenziale approfondimento.

Al. Co.