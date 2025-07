Racale (Le): sequestrati oltre 78 kg di droga e un ordigno, 3 arresti tra cui una donna ai domiciliari

Un’operazione della Polizia di Stato di Racale ha portato alla luce un impressionante deposito di sostanze stupefacenti nascosto dietro un passaggio segreto. Tre persone sono finite in manette, tra cui una donna già sottoposta agli arresti domiciliari. L’intervento ha consentito il sequestro di oltre 78 chilogrammi di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, oltre a un ordigno pirotecnico micidiale, rinvenuto all’interno dell’abitazione dove erano presenti anche minori.

L’azione si inserisce nel quadro delle complesse e costanti attività di controllo e contrasto al narcotraffico messe in campo dalla Questura di Lecce. Nella giornata di ieri gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni coordinate in tutto il territorio provinciale. Decisiva quella effettuata in un’abitazione di Racale.

Gli investigatori hanno scoperto che la droga era occultata in modo sofisticato: una stanza segreta accessibile solo tramite un passaggio nascosto dietro una parete attrezzata. Per accedervi, gli agenti hanno dovuto rimuovere delle mensole che celavano serrature a scatto. Superato il pannello, si accedeva a un cunicolo che conduceva a due vani nascosti, usati come vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti.

Il materiale era suddiviso con precisione per tipologia e destinazione: 25,5 kg di hashish, 13,2 kg di cocaina, 13,2 kg di eroina e 26,2 kg di marijuana, confezionati in buste termosaldate, valigie, bidoni e scatole, pronti per l’immissione sul mercato. Alcune confezioni riproducevano fedelmente quelle degli snack per bambini, a testimonianza di una strategia criminale per eludere i controlli con modalità inquietanti.

Secondo gli inquirenti, lo stupefacente era potenzialmente destinato a invadere la costa ionica del Salento, con particolare riferimento ai luoghi simbolo della movida estiva come Gallipoli, mettendo a rischio soprattutto i più giovani.

A rendere ancora più allarmante la situazione, la scoperta di un potente ordigno pirotecnico per mortai nascosto tra la marijuana, potenzialmente letale, e la presenza all’interno dell’abitazione di bambini, che vivevano in un contesto altamente pericoloso.

A seguito dell’ingente sequestro e delle modalità aggravate, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione in carcere per i tre indagati: una donna 42enne già ai domiciliari, il figlio 19enne e il compagno della figlia, un 23enne, tutti originari della zona.

L’operazione conferma l’efficacia e la determinazione della Polizia di Stato nel presidiare il territorio e contrastare con fermezza ogni forma di criminalità legata al traffico di droga, specie in vista del picco estivo dei consumi legato al turismo e alla vita notturna salentina.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lecce/articolo/117068834fb465deb595150676

(foto di repertorio)