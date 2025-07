Sabato 26 Luglio Le Muse celebrano la “Cultura” con la consegna dello storico Premio ed omaggiando la creatività

Apre lo storico “Cortile delle Muse” di Via San Giuseppe 19 sabato 26 luglio ore 20,30 con il Premio Muse versione Estate 2025. Tutto pronto per la consegna dell’ennesimo riconoscimento che come ricorda il presidente Giuseppe Livoti, da 25 anni viene ritirato da volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con la programmazione invernale ed estiva della nota associazione culturale calabrese.

Il Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria, inaugura il suo secondo importante evento di stagione, occasione per l’assegnazione dell’importante “Premio” che ha visto negli anni come testimonial personalità del panorama nazionale ed internazionale: Rosanna Cancellieri – conduttrice Rai, Michele Gaudiomonte – stilista, Emilia Costantini – capo servizio cultura del Corriere della Sera, Alda D’Eusanio – conduttrice televisiva, Fioretta Mari – attrice, Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona – mecenate, Beatrice Feo Filangeri –

nobile normanna, Micaela – cantante, S. E. Mons. Milito – vice presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Cesare Mulè – storico, Anton Giulio Grande – stilista, Odette Nicoletti – costumista – Tonino Raffa – giornalista Rai, Anna Maria Galgano presidente Fondazione Rodolfo Valentino, Franco Pascale – presidente Fondazione Leoncavallo, Mons. Liberto – già direttore del Coro Pontificio, Antonio Marziale – presidente Osservatorio sui Minori, Giacomo Battaglia – attore, Famiglia Spadafora – orafi, Gigi Misefari – attore, Marinetta Saglio – fotografa,

Vivien Hewitt – regista e costumista, Lella Golfo – presidente della Fondazione Marisa Bellissario, Giuseppe Garufi – presidente nazionale Adisco, Piera Levi Montalcini – presidente Associazione Montalcini e l’ultimo nel mese di giugno a Carmen Lasorella nota giornalista Rai, opinionista a La 7, scrittrice e regista, Ilaria Grillini – giornalista. Danila Bonito – giornalista, il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Toccherà questa volta a riceve l’importante riconoscimento nazionale ed a imprimere la sua firma sulla tavoletta di argilla cruda realizzata dall’artista Rossella Marra, a Donna Concetta Silvia Patrizia Marzano nobile dei Duchi di Sessa importante figura a livello nazionale e donna simbolo di integrazione attraverso la cultura. Un evento denominato – d’istinto e di cuore – che celebra anche le potenzialità della città di Reggio Calabria con momenti di Lettura interpretativa e creatività con la presenza di Clara Condello, Margherita Modafferi e Emanuela Barbaro.

La serata si aprirà con gli abiti – costumi che Regina Schrecker nel 700º anniversario della morte di Dante, ha disegnato e realizzato per rappresentare le tre più popolari protagoniste femminili della Divina Commedia: il loro successo ha fatto sorgere in lei l’idea di portare su un palcoscenico un simposio a tre voci da rappresentare in piccoli teatri e nelle scuole per promuovere la conoscenza di temi danteschi nel contesto di un dibattito/confronto sulla condizione femminile contemporanea e su cui il Sommo Poeta ha acceso riflettori letterari fatti di compassione e di condanna delle ingiustizie.

Tre allieve del Liceo “Preti – Frangipane” diretto dal dirigente scolastico avv. Lucia Zavettieri, così, mostreranno al pubblico queste creazioni e faranno una piccola interpretazione teatrale. Ancora moda con le allieve della scuola con abiti ispirati al magico mondo del circo e due momenti uno dedicato all’inclusione a cura del prof. Pietro Rossetti ed un altro con la presenza del dott. Roberto Maria Naso Naccari Carlizzi. Una lunga intervista racconterà il personaggio di Titti Marzano, prima della consegna ufficiale del Premio Muse. La Marzano si racconterà tra lotte, impegni culturali e progetti che da anni la vedono su tutto il territorio nazionale a promuovere la lettura e la conoscenza di autori del patrimonio nazionale e la riappropriazione di spazi di condivisione culturale ed identitaria.

