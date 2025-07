Sellia Marina, Belcastro e Miglierina premiate con la Spiga Verde a Roma per le buone pratiche di sostenibilità ambientale, gestione del territorio, agricoltura di qualità e valorizzazione del paesaggio

“A Roma, è stato conferito alla Città di Sellia Marina il prestigioso riconoscimento della Spiga Verde 2025, assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education). Si tratta di un traguardo storico, in quanto per la prima volta la nostra Città entra nel novero delle località rurali italiane, premiate per le buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale, gestione del territorio, agricoltura di qualità e valorizzazione del paesaggio”, esordisce così il sindaco di Sellia Marina, Walter Placida, non nascondendo la sua soddisfazione.

“Questo riconoscimento – precisa – si aggiunge alla Bandiera Blu già ottenuta per il nostro litorale, rendendo Sellia Marina l’unica città del centro-sud della Calabria a detenere entrambi i riconoscimenti: un risultato che ci riempie di orgoglio e che premia l’impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale, degli operatori del territorio, delle associazioni e di tutta la cittadinanza. Voglio inoltre rivolgere i miei più sinceri complimenti ai Comuni di Belcastro e Miglierina, che hanno visto confermato anche quest’anno il riconoscimento della Spiga Verde.

La loro costanza e visione, rappresentano un modello virtuoso per l’intera area del nostro comprensorio. Il riconoscimento ottenuto – conclude il sindaco di Sellia Marina Walter Placida – è uno stimolo ulteriore a continuare su questa strada, investendo con determinazione nella qualità ambientale, nella sostenibilità e in un modello di sviluppo che mette al centro le persone e il territorio”. Il presidente della Provincia di Catanzaro, Mario Amedeo Mormile, esprime, a nome dell’intera Provincia di Catanzaro, “le più sentite congratulazioni ai Comuni di Belcastro, Miglierina e Sellia Marina per l’importante riconoscimento ottenuto a Roma con l’assegnazione della Spiga Verde 2025 che – ricorda il presidente Mormile – premia i Comuni che si distinguono.

Un plauso particolare va a Belcastro e Miglierina, che vedono riconfermata questa attestazione, segno della continuità e dell’impegno costante delle rispettive amministrazioni nella valorizzazione del patrimonio naturale e agricolo. Una menzione speciale, invece, alla città di Sellia Marina, nuova entrata tra le realtà premiate, che si distingue in modo esemplare: è infatti l’unico Comune del centro-sud della Calabria a poter vantare, contemporaneamente, sia la Spiga Verde che la Bandiera Blu.

Questi risultati ci rendono orgogliosi, come istituzione provinciale, e ci stimolano a continuare a sostenere politiche di sviluppo locale che mettano al centro la sostenibilità, la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle nostre comunità. Complimenti vivissimi agli amministratori – conclude il presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile – ai cittadini e a tutti coloro che, con impegno e visione, hanno contribuito a questo traguardo”. Il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, coglie l’occasione per rimarcare il ruolo fondamentale delle amministrazioni virtuose nel dare la migliore immagine della nostra terra, con conseguenti concreti vantaggi per l’ambiente, l’economia, la cultura e la comunità.

comunicato stampa