Ucraina: Zelensky apre a incontro con Putin, negoziati in corso a Istanbul

Un possibile incontro diretto tra il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo russo Vladimir Putin è ora sul tavolo dei negoziati. Lo ha dichiarato lo stesso Zelensky, rivelando che “i negoziatori russi hanno iniziato a discutere” di questa eventualità durante il terzo round di colloqui diretti tenutosi ieri a Istanbul.

La Turchia si conferma teatro cruciale per la diplomazia internazionale. Ieri, nella città sul Bosforo, si è svolto il terzo vertice negoziale tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Il Cremlino aveva precedentemente annunciato la presentazione di memorandum per la pace da parte di entrambe le parti, considerate da Mosca una pre-condizione indispensabile per avviare i lavori su un incontro al vertice tra i due leader.

L’apertura di Zelensky, seppur cauta, rappresenta un barlume di speranza in un conflitto che si protrae da oltre tre anni. Finora, i precedenti tentativi di mediazione e i round di colloqui non avevano portato a progressi significativi su un cessate il fuoco duraturo o un accordo di pace complessivo. Tuttavia, lo scambio di prigionieri avvenuto dopo i colloqui precedenti aveva mostrato una pur limitata volontà di cooperazione.

Parallelamente, Istanbul ospita oggi un altro importante tavolo diplomatico: i colloqui sul nucleare tra Iran, Francia, Germania e Regno Unito. Un appuntamento cruciale per cercare di sbloccare l’impasse sul programma nucleare iraniano, con le potenze europee che cercano di riattivare il dialogo e scongiurare l’inasprimento delle sanzioni, in un momento di rinnovate tensioni regionali.