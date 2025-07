Anthony Chung-Yi Ho è il nuovo ambasciatore di Taiwan presso la Santa Sede

È già stato ricevuto dal Santo Padre, Leone XIV, in Udienza nel corso della stessa ha presentato le Lettere Credenziali. Come comunicato dalla Sala Stampa Vaticana, Anthony Chung-Yi HO è sposato, ha due figli ed è cattolico. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Nazionale di Taiwan, ha poi conseguito un Master in Public Administration presso la John f. Kennedy School of Government, Harvard University USA.

Ha ricoperto numerosi incarichi presso il Ministero degli Affari Esteri: Capo di Sezione, Dipartimento per gli affari africani e Dipartimento per l’Asia Orientale e Pacifico; Direttore Generale, Dipartimento per gli affari africani e per l’Asia Occidentale. Inoltre, è stato Rappresentante, Liason Office, in Sud Africa.

Parla cinese mandarino e inglese. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Asia News, Anthony Chung-Yi HO ha raccontato di aver già conosciuto il Papa quando l’allora Robert Francis Prevost era Vescovo in Perù; in quell’occasione sono state donate forniture mediche alla sua diocesi.

Taiwan è da sempre in prima linea negli aiuti umanitari e nei soccorsi in occasione di calamità naturali. Ha anche fornito aiuti al popolo ucraino. Alla fine dell’intervista, l’Ambasciatore ha ribadito che “con le sue capacità e la sua volontà, Taiwan è una forza per il bene”.

Tonino Nocera