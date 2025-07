Cannizzaro: “proroga per gli ex tirocinanti ministeriali dell’istruzione”

“Dopo un inteso e complesso lavoro di sinergia istituzionale, è stata ufficializzata, da parte del Ministero dell’Istruzione direttamente all’Ufficio scolastico regionale della Calabria, la notizia che la proroga dei contratti per gli ex tirocinanti impiegati presso le sedi calabresi sarà finanziata fino a 12 mesi a partire dal 1 agosto 2025.

Si tratta di circa 350 unità di personale assunto circa un anno e mezzo fa, a seguito di uno specifico concorso ottenuto grazie all’approvazione di un emendamento a firma Cannizzaro-Occhiuto al DL 73/2021, che aveva aperto le porte all’assunzione a tempo determinato presso le sedi calabresi dei Ministeri di Giustizia, Cultura e Istruzione, per coloro che avevano già conseguito un’esperienza pluriennale di tirocinio.

Abbiamo quindi lavorato per ottenere la proroga dei contratti in scadenza in questi mesi: proroga che oggi è possibile grazie ad un altro emendamento a mia prima firma approvato nell’ultima legge di bilancio, che autorizzava i Ministeri competenti a rinnovare i contratti del personale assunto ai sensi della norma del 2021.

Per il personale del Ministero dell’Istruzione, che aveva atteso più di tutti, era stata disposta qualche giorno fa la proroga con un finanziamento fino al 2025: arriva oggi invece la notizia di una copertura finanziaria anche per il 2026 per il rinnovo fino a 12 mesi, come tra l’altro disposto dal mio emendamento.

Ovviamente il nostro impegno non finisce qui, ma è volto sin da ora a rendere la proroga funzionale ad una una graduale stabilizzazione di questo personale all’interno della Pubblica amministrazione. Un’operazione fondamentale per riconoscere piena dignità e continuità a questi lavoratori, e garantire operatività ed efficienza alle sedi ministeriali con sede in Calabria.”

Ad affermarlo è Francesco Cannizzaro, deputato reggino, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera e Segretario regionale del Partito.

comunicato stampa