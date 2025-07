Cesa: “Scopelliti ha subito un’infamia, una roba infamante”

“Voglio rendere onore a questo ragazzo, io son venuto per lui …, perchè non solo è un mio grande amico, ma è una persona “perbenissimo”.

E’ stato il più grande Presidente della Regione Calabria, l’ultimo Presidente vero della Regione Calabria. Lo dico da segretario dell’UDC (…) Mi alzo in piedi per rendere omaggio ed onore ad un grande uomo. E’ innazitutto è un grande politico, un grande Presidente della Regione, che ha subito un’infamia, una roba infamante, qui lo dico senza se e senza ma!”.

Sono parole crude, dirette e ben scandite quelle indirizzate da Lorenzo Chiesa all’ex Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Il presidente dell’ UDC è stato infatti ospite nella serata di Castrolibero, insieme al Senatore Fausto Orsomarso, al già citato Scopelliti ed altri. Il riferimento era alla vicenda umana e giudiziaria in cui è stato coinvolto Scopelliti e per la quale ha pagato un prezzo che non sono in pochi a definire spropositato.

Molti si sarebbero annullati, tanti sarebbero usciti con le ossa a pezzi, Scopelliti, ha sicuramente sofferto una situazione molto pesante ma l’ha affrontata a testa alta ed a schiena dritta. In sostanza ha saputo reagire e adesso racconta le sue verità, i suoi aneddoti. La sua è stata un’esperienza, della quale avrebbe certo fatto volentieri a meno, ma dalla quale è riuscito a trarre un arricchimento sociale che lo ha addirittura fortificato. La forza, l’intelligenza e l’arguzia di chi riesce a trovare un senso a cose che un senso apparentemente non hanno.

Scopelliti era a Castrolibero infatti per presentare il suo ultimo libro, scritto con il giornalista Franco Attanasio, “Io Sono Libero”. L’ex Governatore della Calabria ed ex Sindaco di Reggio già da po’ di tempo è invitato a presentarlo in giro per l’Italia.

Lorenzo Cesa navigato esponente nazionale della politica italiana non ha lesinato complimenti all’uomo, ai valori, al merito politico del suo amico Giuseppe Scopelliti.

Nelle sue parole spontanee, trasparivano non solo affetto ma anche stima. Parole che hanno un peso specifico enorme in quanto dette da un professionista serio che conosce bene le dinamiche politiche e che ha ricoprto e ricopre ruoli di assoluto spessore (Vicepresidente del PPE al Parlamento Europeo dal 20/07/2004 al 27/04/2006 e attualmente è Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO dal 09/05/2023). Nemmeno a dirlo gli applausi sono stati a scena aperta, segno della condivisione di quanto dello dall’Onorevole Cesa.

Fabrizio Pace