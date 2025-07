Maddaloni. Ripetute chiamate e messaggi alla ex: arrestato per stalking

Comando Provinciale di Caserta – Maddaloni (Ce) , 26/07/2025 09:26

A Maddaloni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza differita, un 34enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato in seguito alla denuncia presentata da una 42enne, ex convivente dell’uomo.

La donna, esasperata dai ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale. Dopo la separazione, tuttavia, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla, minacciandola di morte attraverso ripetute chiamate e messaggi vocali inviati tramite sistemi di messaggistica istantanea.

Gli approfonditi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterati maltrattamenti che si protraevano da tempo. Alla luce degli elementi raccolti, è scattato l’arresto. Il 34enne sarà giudicato con rito direttissimo.

