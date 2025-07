Meloni. Riconoscimento della Palestina dovrebbe essere contemporaneo a riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele

La questione del riconoscimento dello Stato di Palestina continua a generare dibattito internazionale, e la premier italiana Giorgia Meloni ha espresso una posizione chiara e pragmatica in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”. Meloni ha sottolineato come un riconoscimento puramente simbolico, in assenza di una concreta statualità palestinese, potrebbe rivelarsi controproducente rispetto all’obiettivo finale di una pace duratura e della soluzione “due popoli, due Stati”. “Credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo”, ha dichiarato la premier.

Questa affermazione riflette una preoccupazione diffusa tra gli analisti di geopolitica: che un riconoscimento formale, privo di strutture statali effettive, di controllo territoriale e di capacità di governo, rischierebbe di rimanere un gesto meramente diplomatico, privo di impatto reale sulla vita dei palestinesi e sulla stabilità regionale.

Al contrario, potrebbe persino acuire le tensioni, creando aspettative non realizzabili o delegittimando ulteriormente le istituzioni esistenti. Meloni ha ribadito la ferma adesione dell’Italia alla soluzione dei due popoli e due Stati, considerata da decenni la via maestra per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

Tuttavia, ha specificato una condizione fondamentale per il riconoscimento dello Stato palestinese: che esso avvenga “in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele”. Questa posizione sottolinea la necessità di una reciprocità fondamentale nel processo di pace. Per Roma, un riconoscimento unilaterale della Palestina senza un contestuale riconoscimento di Israele da parte palestinese non favorirebbe la costruzione della fiducia reciproca, elemento indispensabile per qualsiasi accordo duraturo.

L’Italia si allinea così a una visione che promuove un approccio equilibrato e negoziato, dove entrambi i soggetti riconoscono il diritto all’esistenza dell’altro, ponendo le basi per una coesistenza pacifica e sicura. La cautela espressa dalla premier Meloni riflette una comprensione delle complesse dinamiche sul campo.

Il riconoscimento di uno Stato non è un semplice atto burocratico, ma dovrebbe essere il culmine di un processo che preveda la costruzione di istituzioni solide, la definizione di confini chiari e il consolidamento di un’autorità legittima e capace di esercitare la sovranità. Senza questi presupposti, il rischio è che il riconoscimento rimanga un’astrazione giuridica con scarsi benefici pratici e il potenziale di generare ulteriori frustrazioni e instabilità.

LL