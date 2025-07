Croce Rossa: a Ghilarzia il dialogo sulle migrazioni con Ministero dell’Interno, UNHCR, UNICEF e IFRC

Diodati (CRI): “Insieme per garantire nuovi percorsi di accoglienza”

Ghilarza (Oristano), 26 luglio 2025 – “A Lampedusa abbiamo consegnato poco tempo fa il badge numero 150mila, un numero che è molto particolare per noi perché corrisponde a quello dei nostri Volontari. Dall’1 giugno 2023, l’hotspot di contrada Imbriacola è diventato presidio di Umanità, attraverso l’attività di accoglienza che abbiamo svolto e il supporto di altre Associazioni, delle Forze dell’ordine e delle Istituzioni.

Siamo seduti a questo tavolo, insieme a Ministero dell’Interno, UNHCR, UNICEF e IFRC, perché vogliamo essere pronti ad affrontare le sfide che ci attendono, ad aiutare le persone che attraversano il Mediterraneo e, più in generale, tutte quelle interessate dai flussi migratori, accogliendole e sostenendole, dando loro speranza nel presente e nel futuro”.

Con questo intervento di Debora Diodati, Vice Presidente della Croce Rossa Italiana, si è aperto oggi a Ghilarza “Dialogo interistituzionale sulle migrazioni”, un convegno con i rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e del sistema di protezione per riflettere sulle sfide del presente e le prospettive future nel campo delle migrazioni.

“Quello di Lampedusa è un modello da replicare e, per certi versi, lo stiamo già facendo”, ha detto Rosanna Rabuano, Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, nel suo contributo a Ghilarza. È necessario dare grande attenzione alle vulnerabilità ma anche a tutte le altre dinamiche che entrano in gioco nelle migrazioni, ha chiarito: “La permanenza delle persone all’interno del sistema di accoglienza e del sistema di asilo è notevole, è quindi necessario assicurare la maggiore efficacia possibile ad entrambi per poter garantire il rispetto della Dignità umana”.

“Per noi è importante che la Croce Rossa Italiana, oltre che a Lampedusa, possa garantire supporto nell’accoglienza nelle zone di frontiera su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo sviluppare delle misure alternative al trattenimento, con custodie affidate ad Organizzazioni che possano assicurare l’ospitalità”, ha concluso il Prefetto Rabuano.

“A Lampedusa c’è stato un cambiamento epocale”, ha sottolineato Riccardo Clerici, Senior Government Liaison Officer di UNHCR. “Mi fa piacere sentire che questo modello, già esportato, sia ancora esportabile, vorrei fosse la cifra dell’accoglienza nel nostro Paese”.

“La Croce Rossa Italiana ha una expertise tale da incidere positivamente anche sulle vulnerabilità – ha aggiunto – . È necessario incrementare le attività di inclusione e di integrazione delle persone migranti e anche su questi due aspetti credo che la presenza della CRI sul territorio possa garantire una buona opportunità di interazione”.

“Ci tengo a sottolineare l’impatto della presenza della Croce Rossa Italiana a Lampedusa. Ho visto, anche in un momento di sovraffollamento, una gestione ordinata dell’hotspot e un eccezionale lavoro di squadra tra i vari stakeholder che si trovano a collaborare nell’hotspot”, ha detto Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della risposta a favore dei minorenni migranti e rifugiati in Italia dell’UNICEF.

“Credo che l’Italia abbia fatto dei passi avanti sull’accoglienza dei minori e sull’accoglienza in generale, muovendo verso un approccio coerente e sistemico. Alcuni elementi del Patto sulla Migrazione e l’Asilo sono stati presi in considerazione da anni dal sistema italiano, lo dimostra la redazione del Vademecum sulle Vulnerabilità”, elaborato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione che un prezioso strumento in grado di fornire a tutti gli attori coinvolti in attività di accoglienza le indicazioni sulle procedure uniformi da adottare e le istruzioni operative per facilitare la comunicazione tra gli attori coinvolti.

“Questo Dialogo è stato importante perché ha permesso di dialogare a diversi livelli, con Governo e altri attori che si interfacciano sul tema delle migrazioni”, ha aggiunto Xavier Castellanos, Vice Segretario della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC). “Le persone decidono di lasciare il proprio Paese di origine, spesso ne sono costrette.

Le difficoltà economiche, i conflitti e i disastri ne sono la causa. I servizi umanitari che la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa assicurano, garantiscono Umanità e Dignità alle persone. Sappiamo che quando le persone migranti sono in viaggio, scelgono di perdere tutto.

Il loro dramma è difficile da descrivere. Il mio consiglio è non ragionare sui bisogni ma sulla Dignità. Riflettiamo sulla possibilità di aiutare le persone prima che si mettano in viaggio, nei loro paesi, attraverso un miglioramento economico e garantendo i servizi essenziali.

La Croce Rossa Italiana, come altre Società nazionali, assicura e mette a disposizione la capacità territoriale, ma è importante ricordare che il Movimento assicura un approccio globale e coordinato a livello mondiale. Allo stesso tempo queste esperienze ci permettono di diffondere a livello globale le buone pratiche che vengono prodotte proprio sul territorio. Ricordate: i bisogni vengono prima dello status giuridico. La Dignità è un valore incondizionato”, ha concluso Xavier Castellanos.

Durante l‘incontro, la Vice Presidente della CRI, Debora Diodati, e l’Arcivescovo di Oristano, Carboni Roberto, hanno siglato la convenzione attraverso la quale la Croce Rossa Italiana riceve ufficialmente dalla parrocchia di Ghilarza e dalla curia la struttura dell’ex Cottolengo, in comodato d’uso gratuito per due anni.