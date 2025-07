Terranova Sappo Minulio celebra il gusto e le sue eccellenze III edizione dello Show Cooking “Pruna di Frati di Terranova”

Sarà la suggestiva Piazza XXIV Maggio a fare da cornice alla terza edizione dello Show Cooking “Pruna di Frati di Terranova”, l’evento che celebra l’identità, la cultura gastronomica e il valore della tradizione attraverso uno dei suoi simboli più autentici: la Pruna di Frati di Terranova, antica varietà di susina autoctona e Presidio Slow Food. La kermesse, che ha riscosso grande successo nelle prime due edizioni, si terrà sabato 2 agosto 2025, alle ore 19.

L’unicità e la bontà della Pruna di Frati di Terranova saranno celebrate magistralmente dallo chef Filippo Cogliandro, fondatore de L’A Gourmet -L’Accademia di Reggio Calabria e ambasciatore della cucina calabrese in Italia e nel mondo, che con il suo estro e la sua maestria guiderà 200 ospiti in un raffinato percorso gastronomico pensato per esaltarne sapore e potenzialità.

Tre portate inedite, ispirate alla Pruna di Frati di Terranova e pensate per esaltarne sapore, consistenza e versatilità, comporranno un menù che unisce creatività e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Terranova Sappo Minulio, in sinergia con ARSAC, GAL Ba.Tir Slow Food Area Grecanica, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Camera di Commercio di Reggio, e una rete di aziende e associazioni locali, vuole rafforzare il legame tra agricoltura, innovazione in cucina e sviluppo sostenibile. Oltre allo show cooking, il programma prevede momenti di approfondimento culturale, testimonianze dei produttori, degustazioni guidate di oli e vini locali e musica jazz dal vivo.

Saranno presenti alla manifestazione, con il Sindaco Ettore Tigani, autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra cui: Gianluca Gallo, assessore alle politiche agricole della Regione Calabria, Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Fulvia Caligiuri, direttore generale Arsac; Emanuele Oliveri, presidente Galbatir; Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Angelo Politi, direttore Confagricoltura Calabria, Antonino Sgrò, presidente della Federazione Regionale dottori agronomi e forestali.

comunicato stampa