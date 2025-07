Trump frena sui dazi: “50% di possibilità con l’UE, muro con il Canada”

Il presidente americano Donald Trump ha gettato un’ombra di incertezza sugli imminenti negoziati commerciali, delineando scenari divergenti per i rapporti con l’Unione Europea e il Canada. Prima di imbarcarsi per una visita in Scozia, Trump ha parlato ai giornalisti, offrendo una prospettiva schietta e, a tratti, audace sulla politica commerciale della sua amministrazione. Per quanto riguarda l’Unione Europea, il presidente ha espresso una visione cauta ma non del tutto pessimista. “La possibilità di raggiungere un accordo commerciale con l’Unione Europea è del 50%”, ha dichiarato Trump.

Questa stima, che potrebbe apparire sorprendentemente bassa a molti osservatori, riflette la complessità delle trattative in corso e le divergenze profonde su settori chiave come l’agricoltura, le barriere non tariffarie e le sovvenzioni industriali. Il 50% suggerisce una battaglia equilibrata, dove il successo non è affatto garantito e richiederà compromessi significativi da entrambe le parti.

È un dato che, pur non chiudendo la porta, invita a non dare per scontata una rapida risoluzione delle tensioni commerciali transatlantiche. Decisamente più tesi, invece, i rapporti con il vicino settentrionale. Trump ha infatti aggiunto che gli Stati Uniti “potrebbero invece non trovare un accordo commerciale con il Canada”.

Una dichiarazione che suona come un campanello d’allarme per Ottawa e per il futuro dell’accordo NAFTA/USMCA. La possibilità di un fallimento negoziale con il Canada non è una novità nel panorama delle relazioni bilaterali, spesso segnate da attriti su prodotti specifici come il legname e i prodotti lattiero-caseari.

Il presidente ha poi alzato la posta, affermando che in assenza di un accordo, gli Stati Uniti potrebbero “fissare unilateralmente l’entità dei dazi sulle merci di Ottawa”. Questa minaccia, tipica dell’approccio negoziale di Trump, indica la volontà di Washington di utilizzare la leva dei dazi come strumento coercitivo per ottenere concessioni.

Una mossa del genere rischierebbe di innescare una spirale di ritorsioni, danneggiando ulteriormente le catene di approvvigionamento integrate e le economie di entrambi i Paesi. Le parole di Trump evidenziano una strategia commerciale basata sulla “America First”, dove l’interesse nazionale viene perseguito con determinazione, anche a costo di tensioni e rotture con partner storici.

La volatilità espressa da queste dichiarazioni suggerisce che il panorama commerciale globale rimane un terreno fertile per sorprese e decisioni unilaterali, con ripercussioni significative per le economie mondiali.

