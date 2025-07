Accordo sui dazi UE-USA al 15%

Un’intesa “imponente” e frutto di mesi di negoziati: così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’accordo raggiunto con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von Der Leyen, sui dazi del 15% sui prodotti europei. L’annuncio, giunto al termine di un incontro in Scozia, segna un passo significativo nelle relazioni commerciali transatlantiche. “Abbiamo raggiunto un accordo su cui abbiamo lavorato per mesi, ed è imponente,” ha dichiarato Trump ai giornalisti, sottolineando l’importanza dell’intesa per “portare unità e amicizia” tra le due sponde dell’Atlantico.

Il Presidente americano ha inoltre chiarito che, nonostante i nuovi dazi, la situazione per l’acciaio e l’alluminio “non cambierà nulla”, rassicurando settori chiave dell’industria europea. Dall’altra parte del tavolo, una visibilmente soddisfatta Ursula von der Leyen ha espresso il suo trionfo con un conciso ma significativo “Ce l’abbiamo fatta”.

La Presidente della Commissione Europea ha enfatizzato la necessità di “riequilibrare gli scambi”, suggerendo che l’accordo mira a ristabilire un equilibrio più equo nelle dinamiche commerciali tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. L’accordo, i cui dettagli precisi verranno probabilmente divulgati nelle prossime ore, rappresenta un tentativo di disinnescare le tensioni commerciali che hanno caratterizzato i rapporti tra Washington e Bruxelles negli ultimi anni. Resta da vedere come i mercati e i settori industriali specifici reagiranno a questa nuova tariffa del 15% e quali saranno gli impatti a lungo termine sulle catene di approvvigionamento globali.

