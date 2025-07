Albania in fiamme: Emergenza nazionale e sforzi per contenere i roghi

L’Albania sta affrontando una situazione drammatica con incendi che da tre giorni flagellano quasi l’intero paese, mettendo a dura prova le risorse e la resilienza delle comunità locali. La situazione è particolarmente critica nella popolare località balneare di Borsh, sulla costa ionica meridionale, dove le fiamme, divampate ieri sera, hanno minacciosamente avanzato verso abitazioni e strutture ricettive.

Questa mattina, il Ministero della Difesa albanese ha confermato l’evacuazione di 40 persone, inclusi numerosi turisti, dalla zona a rischio di Borsh. Sul campo, oltre 200 unità della protezione civile, dei vigili del fuoco e persino dell’esercito sono instancabilmente impegnate nelle operazioni antincendio.

Due elicotteri dell’esercito stanno fornendo supporto aereo cruciale per contenere la propagazione dei roghi in aree difficilmente accessibili via terra. Un barlume di speranza arriva da Kanina, nei pressi di Valona, sempre nel sud del paese, dove la situazione è stata posta sotto controllo.

Le autorità hanno inoltre annunciato l’arresto di un pastore nella notte, sospettato di incendio doloso in quella stessa area. È opportuno ricordare che ieri pomeriggio sempre in Albania, un Canadair della protezione civile italiana era intervenuto in supporto alle operazioni di spegnimento a Kanina, sottolineando la solidarietà internazionale di fronte a questa emergenza.

Mentre gli sforzi continuano senza sosta, l’attenzione resta alta sulle condizioni meteorologiche e sulla necessità di ulteriori rinforzi per domare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio vaste aree del territorio albanese.

