Addio a Tom Lehrer, il matematico che conquistò il mondo con la Satira musicale

Si è spento all’età di 97 anni Tom Lehrer, geniale cantautore satirico e stimato matematico statunitense, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama dell’umorismo e della cultura. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per la satira musicale, di cui fu indiscusso pioniere.

Formatosi nella prestigiosa Università di Harvard, Lehrer non fu solo un artista poliedrico, ma anche un accademico di spicco, insegnando matematica in alcune delle più rinomate istituzioni statunitensi, dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) all’Università della California, Santa Cruz. Questa sua doppia anima, scientifica e artistica, ha sempre contraddistinto la sua opera.

Negli anni ’50 e ’60, Lehrer conquistò il pubblico globale con le sue canzoni ironiche e taglienti, eseguite con maestria al pianoforte. Con un umorismo acuto e una lucidità disarmante, seppe affrontare temi complessi e spesso scomodi del suo tempo, come il nucleare, l’inquinamento, il razzismo e la guerra. La sua capacità di trasformare questioni spinose in brani memorabili lo rese un osservatore privilegiato e irriverente della società.

Tom Lehrer lascia un’eredità artistica e intellettuale unica, un intreccio inestricabile di intelligenza, ironia e profonda cultura. Le sue canzoni continuano a risuonare oggi con una sorprendente attualità, testimoniando la sua visione lungimirante e il suo spirito critico.