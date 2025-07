Cina: Maltempo devasta la provincia di Hebei, almeno 4 morti e 8 dispersi

Forti frane, provocate da piogge insolitamente intense, hanno causato la morte di quattro persone e otto dispersi nella provincia di Hebei, nella Cina settentrionale. La tragedia ha spinto le autorità a emettere avvisi di allerta inondazioni per la capitale Pechino e almeno altre undici province.

L’emittente statale CCTV ha riportato che la frana in un villaggio vicino alla città di Chengde è stata direttamente collegata alle forti precipitazioni.

A Pechino, nella zona suburbana di Miyun, le piogge incessanti hanno provocato inondazioni improvvise e ulteriori frane, costringendo al trasferimento di oltre 4.400 persone e colpendo numerosi villaggi.

L’Osservatorio Meteorologico Centrale ha previsto la continuazione delle forti piogge nella Cina settentrionale per i prossimi tre giorni. In risposta, il Ministero delle Risorse Idriche ha diramato allerte mirate per le inondazioni in 11 province e regioni. Oggi, Pechino ha emesso il suo massimo livello di allerta per le inondazioni.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme ha urgentemente stanziato 50 milioni di yuan per sostenere l’Hebei, destinati alla riparazione di infrastrutture danneggiate.

Al. Co.