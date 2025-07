Dazi UE-USA. Meloni: buon punto di partenza ma “C’è ancora da battersi”

L’accordo di massima sui dazi del 15% tra Unione Europea e Stati Uniti, annunciato ieri sera come un’intesa storica, trova nella Premier italiana Giorgia Meloni una voce più cauta, seppur non priva di ottimismo. La Presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di un’analisi approfondita dei dettagli, evidenziando che l’intesa raggiunta è solo un punto di partenza.

“Bisognerà studiare i dettagli dell’accordo, perché quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo di massima: c’è ancora da battersi,” ha dichiarato Meloni, smorzando gli entusiasmi ma riconoscendo comunque il valore dell’intesa.

La Premier ha infatti giudicato positivamente l’esito dei negoziati, in quanto ha permesso di “evitare una guerra commerciale”, uno scenario che avrebbe avuto ripercussioni ben più gravi sull’economia globale e, di conseguenza, su quella italiana.

La Meloni ha poi aggiunto un’ulteriore considerazione, proiettandosi sulle sfide future che l’accordo potrebbe presentare per alcuni settori produttivi. “Bisognerà, a livello nazionale ed europeo, lavorare per aiutare quei settori che dovrebbero essere particolarmente coinvolti,” ha affermato, preannunciando un impegno congiunto per mitigare eventuali impatti negativi su specifiche filiere industriali.

Le parole della Premier italiana riflettono una posizione pragmatica, che accoglie con favore il disgelo delle tensioni commerciali ma al contempo richiama alla vigilanza e alla necessità di un’azione mirata a tutela degli interessi nazionali ed europei. L’attenzione si sposta ora sui prossimi passi, con la definizione dei dettagli dell’accordo e l’identificazione delle strategie per supportare i settori più esposti ai nuovi equilibri commerciali.

Ile And