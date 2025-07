Il lavoro al Sud spinge la crescita nazionale: occupazione da record

Il mercato del lavoro italiano mostra segnali di forte ripresa nel 2024, con un aumento complessivo dell’occupazione dell’1,6% su scala nazionale. Un dato particolarmente significativo emerge dalle regioni del Mezzogiorno, dove la crescita ha superato di slancio la media, registrando un incremento del 2,2% degli occupati. È quanto rivelano le recenti elaborazioni dell’Istat, che mettono in luce un Sud dinamico e propulsore.

La spinta occupazionale nel Mezzogiorno è trainata in larga parte dal settore delle costruzioni, che si conferma un motore fondamentale per l’economia locale. Questo dato suggerisce un’accelerazione degli investimenti e dei progetti infrastrutturali, capaci di generare nuove opportunità lavorative.

Non solo il Sud, ma anche il Centro Italia ha contribuito in modo significativo a questa tendenza positiva, segnando una crescita degli occupati superiore alla media nazionale, con un +1,8%. Le altre macro-aree del Paese hanno mostrato dinamiche più contenute, pur rimanendo in territorio positivo: il Nord-Ovest ha registrato un aumento dell’1,6%, in linea con la media nazionale, mentre il Nord-Est ha segnato un +0,9%.

Questi dati dipingono un quadro incoraggiante per il mercato del lavoro italiano, con una crescita che si sta diffondendo, seppur con intensità diverse, su tutto il territorio nazionale, e dove il Mezzogiorno si distingue come protagonista inatteso e fondamentale della ripresa.