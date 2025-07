Con 17 medaglie d’oro, 11 d’argento e 6 di bronzo, l’Arvalia Nuoto Lamezia conquista il titolo di Campione Regionale Assoluto. Un risultato storico, quello che chiude le Finali Regionali Assolute, che conferma la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme quale una delle realtà più solide e competitive dell’intero panorama calabrese.

Nonostante alcune assenze importanti, gli atleti dell’Arvalia Lamezia hanno regalato prestazioni di altissimo livello, dimostrando grande compattezza e qualità tecnica. Il titolo è arrivato al termine di un cammino lungo, faticoso e ricco di tappe impegnative, ma culminato in un successo meritato e sentito da tutto il team.

Tra i risultati conseguiti, spicca senza ombra di dubbio il record regionale della staffetta 4×100 Mista (3:58:45) di Gabriele Mascaro, Gianluca Pittelli, Salvatore Ussia e Daniel Lico: un segnale forte della crescita dei giovani atleti e dell’eccellente lavoro svolto quotidianamente in allenamento. Da evidenziare è anche il tempo limite di Daniel Lico nei 100 Stile Libero (55:17), che gli ha garantito l’accesso ai Campionati Italiani Giovanili, a conferma del suo talento e della programmazione tecnica efficace.

A questo grande risultato della squadra, l’Arvalia Nuoto Lamezia vuole affiancare un altrettanto grande ringraziamento rivolto a tutti quei ragazzi che in questi anni hanno dato l’anima in vasca, con impegno, serietà, dedizione e forza di volontà. Ora si apprestano a iniziare un percorso universitario che li porterà un po’ lontani dall’acqua, ma sono diventati esempio per i più giovani, oltre che parte integrante della nostra storia recente. A loro la società augura il meglio, con la speranza che i valori appresi in vasca li accompagnino in ogni scelta di vita.

Un grazie sincero anche a tutti i genitori che in questi anni hanno condiviso sacrifici, trasferte, orari impossibili, emozioni e momenti difficili, sostenendo i propri figli e fidandosi del nostro lavoro. Senza loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

E poi un ringraziamento al resto del team che ha firmato questo nuovo trionfo magico: Paola Barreca, Giulia Cianflone, Mariafrancesca Cimino, Fabiola Currado, Gaia Anna De Sando, Lucia De Sensi, Cristina Francesca Anna Galati, Martina Maglia, Alessia Nosdeo, Carol Serra, Alessandro Campisi, Riccardo Pio D’Ippolito, Antonio Devito, Antonio Di Natale, Andrea Furci, Leonardo Grasso, Daniel Lico, Demis Francesco Lico, Gabriele Mascaro, Carlo Perri, Francesco Perri, Gioele Perri, Gianluca Pittelli, Giuseppe Gesuè Antonio Richichi, Riccardo Stranges, Domenico Piero Strangis, Giulio Torcasio e Salvatore Gabriele Ussia.

Comunicato Stampa