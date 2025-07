Otto arresti per l’apertura di un centro di distribuzione di documenti falsi camuffato da agenzia di viaggi greca

Europol supporta le autorità di polizia greche, tedesche e statunitensi nello smantellamento della rete di trafficanti di migranti e di frodi documentali con sede ad Atene

Le autorità di polizia greche, tedesche e statunitensi, insieme a Europol, hanno represso una rete di trafficanti di migranti con sede ad Atene. Otto membri della rete, composta principalmente da cittadini pakistani, iraniani e turchi, sono stati arrestati durante i raid.

L’indagine che ha portato all’azione svoltasi il 24 e 25 luglio 2025 è stata avviata dalle autorità greche, che avevano come obiettivo un’organizzazione criminale dedita alla frode documentale e al traffico di migranti. La maggior parte degli indagati ha precedenti penali ed era nota alla polizia ellenica per attività illegali, tra cui la frode documentale.

Nel corso dell’azione, gli agenti hanno effettuato 5 perquisizioni domiciliari e hanno fatto irruzione in un’agenzia di viaggi utilizzata dal principale sospettato, smantellando un laboratorio di contraffazione completamente attrezzato e sequestrando centinaia di documenti contraffatti, componenti di passaporti, set di dati biometrici, attrezzature per la contraffazione, telefoni cellulari, veicoli, droga e oltre 68.000 euro in contanti.

La rete criminale si spacciava per un’agenzia di viaggi con sede ad Atene, che fungeva da centro di distribuzione di pacchi contenenti documenti falsi o contraffatti. In quanto attività legittima, l’agenzia di viaggi serviva a mascherare e facilitare la distribuzione di documenti illeciti.

Poiché ogni membro svolgeva un ruolo specifico all’interno dell’organizzazione criminale, i sospettati utilizzavano pseudonimi per inviare documenti illeciti a destinatari in diversi paesi dell’UE e paesi terzi. Gli acquirenti potevano scegliere tra una varietà di passaporti, carte d’identità, patenti di guida o persino permessi di soggiorno greci. Questo modus operandi può avere gravi ripercussioni sulla sicurezza interna dell’UE.

Le indagini hanno dimostrato che Francia, Spagna e Regno Unito sono tra i Paesi verso cui è stato spedito il maggior numero di pacchi.

comunicato stampa – Europol