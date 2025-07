San Benedetto del Tronto. Intervento di emergenza del 1^ nucleo subacqueo della Guardia Costiera durante il violento temporale che ha colpito la città

Questa mattina, intorno alle ore 11:00, la città di San Benedetto del Tronto è stata colpita da un violento e improvviso evento temporalesco che, in pochi minuti, ha causato l’allagamento delle principali arterie cittadine prospicienti il mare.

Le intense precipitazioni hanno provocato l’inondazione di numerosi sottopassi, lasciando diversi veicoli intrappolati dall’acqua. Alcuni automobilisti si sono trovati in grave difficoltà e impossibilitati a uscire autonomamente dai propri mezzi.

In risposta all’emergenza, il 1° Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto è prontamente intervenuto nelle zone allagate, impiegando attrezzature tecniche specialistiche e un battello pneumatico per operare in sicurezza nelle aree più colpite.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei sommozzatori, sono state tratte in salvo tre persone. In un primo intervento, gli operatori della Guardia Costiera hanno soccorso due occupanti di un furgone rimasto sommerso dall’acqua all’interno di un sottopasso. Poco dopo, una seconda operazione ha permesso il salvataggio di una donna rimasta intrappolata nella propria auto.

L’intervento tempestivo e coordinato del personale subacqueo ha evitato conseguenze ben più gravi, dimostrando ancora una volta l’impegno costante della Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana in mare e, in questo caso, anche nelle situazioni di emergenza a terra.

comunicato stampa